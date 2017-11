Hadsel

Fem av deltakerne som fortsatt var med i kampen om å vinne konkurransen fikk i tirsdagens episode en real utfordring. De skulle rappellere ned et overheng, med 100 meter rett ned, ved Midtstua sør for Alta. Dette var siste etappe før semifinalen, og siste utfordring som samlet gruppe.

Trakk seg

For Marius Holst fra Stokmarknes, som til daglig jobber som kjøkkenassistent og kokk ved Nordlandssykehuset, ble utfordringen for tøff mentalt.

– Dette er så ille at jeg får angst. Jeg får totalt angst. Det er krise, jeg klarer det ikke, sa Holst i tirsdagens episode.

– Æ tar en for feigheten i dag. Æ tør fan ikkje, sa han og trakk seg fra oppgaven.

Konsekvensen ble at han måtte ut i duell mot Felix Lorentzen. Der måtte de to deltakerne bygge hvert sitt korthus på en vippe, samtidig som vippen ble holdt i vater, en oppgave som i utgangspunktet skulle passe den erfarne legobyggeren fra Vesterålen godt. Han måtte likevel se seg slått av Lorentzen.

– Stolt

Dermed var det som startet som et slankeprosjekt, men som ble til et minne for livet, over for hadselværingen.

– Jeg er så stolt at jeg ikke har ord. Det har vært mye gode folk, fliring og fletring og fantastiske turer, sa Holst før han fortsvant fra tv-skjermen.

Slik oppsummerte han turen for VOL tidligere i høst:

– Det var ganske tungt, men helt fantastisk og et minne for livet. Jeg fikk gjort ting jeg aldri har trodde jeg skulle fått gjøre.