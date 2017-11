Sjefen tok til sagen for å erklære den nye butikken for åpnet

Hadsel

Kjededirektør i E.A. Smith avdeling Byggern Norge, Christine Holm, hadde tatt turen for å delta under åpningen av nybutikken på Hadselmyran utenfor Stokmarknes.

– Dette har vi gledet oss mye til. Den butikken vi flyttet fra var gammel og sliten. Nå har vi jobbet lenge og på spreng for å få på plass et nytt flott anlegg, sa hun til en håndfull tilhørere torsdag formiddag.

Hun forteller at flytteprosessen bunner i behovet for et moderne og effektivt anlegg, både innvendig og utendørs, som gir kundene en bedre opplevelse.

– Vi ser også verdien av å ligge sammen med Europris og forhåpentlig en dagligvare som vil gjøre dette til et komplett handelssenter. Lokasjonen ble ideell for oss, sentralt i Stokmarknes og lett tilgjengelig fra Melbu, mente Holm.

Har vært «uoffisielt åpen» en stund

Kunderådgiver hos Byggern, Bente Myhre, forteller at de ansatte har sett fram til den offisielle åpningen i lengre tid.

– Mange kunder har stadig spurt om når vi endelig skal åpne. Det er fint at vi nå er i mål, sier hun, og legger til at utflyttingen fra bygget på Søndre har skjedd gradvis og prosessen fortsatt ikke er helt ferdigstilt.

På spørsmål om hva kundene kan vente seg når de kommer innom butikken i forbindelse med nyåpningen, sier hun:

– Siden vi har holdt åpent en stund, vet de fleste hvordan det har blitt. Men, generelt har vi fått det mye større, lysere og mer trivelig. Og så har vi fått en helt ny og mye større skranke, sier Myhre.

– Alt går mye lettere

– Dette er andre boller. Det har blitt en ny æra, sier Stig Ramberg.

Han er den av bedriftens nåværende medarbeidere som har jobbet lengst hos bedriften. Ramberg fremhever det romslige arealet på 1.5000 kvadratmeter som den mest fordelaktige endringen sammenlignet med da de holdt til på Søndre.

– Det er mye bedre å være her. Alt går så mye lettere siden lagerplassen er såpass stor. Derfor kan vi også kjøre biler inn i lagerhallen og laste av og på, sier han.