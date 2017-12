Hadsel

I november gikk Team Orcas fra Strønstad skole helt til topps i den regionale finalen av kunnskapsturneringen First Lego League i Harstad. Det tok dem til Oslo og den skandinaviske finalen, som gikk av stabelen på Fornebu lørdag. Der var 650 deltakere samlet for å konkurrere i kategoriene forskning, teknologi, markedsføring og kjerneverdier, i tillegg til en robotkonkurranse.

I fjor tok Team Orcas seg til den skandinaviske finalen med sin forskning på hval – og hvordan vi bør opptre når vi observerer hval fra båt. Temaet lagene ble utfordret på i år var måter å forbedre metodene vi mennesker bruker for å finne, bruke eller kvitte oss med vann. Hadsel-elevene har forsket på mikroplast.

Arrangørene melder at det ikke ble noen priser på laget denne gang, men at de likevel leverte en solid innsats, som imponerte dommerne. De beskrives som en aktiv og uredd gjeng, som har jobbet hardt.

– Realfagstalenter er en sjelden vare i Norge. Team Orcas fra Hadsel har vist en imponerende innsats, glød og læringsvilje under hele turneringsperioden. Det er nettopp disse kvalitetene som kjennetegner Norges største talenter innenfor idrett, kultur og utdanning. Forhåpentligvis vil mange av deltakerne bli ingeniører og forskere i fremtiden, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Statoil Morgendagens Helter.

Strønstad skole har lange tradisjoner for å være med i konkurransen, og deltok for ellevte gang i år.

Etter finalerundene var det til slutt laget Septem fra Bodø og Steigen som ble kronet til vinnere.

First Lego League er et samarbeid mellom First Scandinavia og Statoil talentprogram. Hensikten med konkurransen er å skape interesse for teknologi og realfag gjennom lek og forskning.