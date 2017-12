«Robek-spøkelset» gjør at Sandnes Montessoriskole får nei

Hadsel

Hadsel kommunes dårlige økonomi har veid tungt da avgjørelsen ble tatt.

-Utdanningsdirektoratet har vurdert at det vil være negative budsjettmessige konsekvenser for kommunen dersom en ungdomsskole blir godkjent. Elevtallet ved ungdomsskolen vil sannsynligvis være så lavt at det er lite trolig at kommunen vil ha tilsvarende reduserte utgifter, for eksempel ved å kunne redusere antall klasser eller ansatte ved sin ungdomsskole. Noen vesentlig innsparing vil kommunen derfor ikke oppleve.

Vi har videre vektlagt at kommunen tidligere har vært innmeldt i ROBEK-registeret. Kommunen har uttalt at den siden utmelding av ROBEK-registeret i 2010 har ligget på grensen, og at den i 2014 unngikk ROBEK med minst mulig margin, kr. 474.000,-. Utdanningsdirektoratet finner at en opprettelse av den omsøkte skolen vil ha negative konsekvenser for kommunen i en slik grad at godkjenning ikke bør gis, heter det i vedtaket.

Det er friskoleloven som bestemmer hvem som kan få drive private skoler.

Da loven ble vedtatt, drøftet departementet om Robek-listing kunne medføre at kommuner kunne avslå søknader om å etablere friskoler. I Hadsels tilfelle dreier det seg om nærheten til Robek-listen:

-I praksis har kommunens økonomi først og fremst hatt betydning som en selvstendig innsigelse for ROBEK-kommuner og for kommuner som nylig har vært på ROBEK-lista. Etter departementets syn vil imidlertid kommunens økonomi også være et relevant moment der etablering av en friskole vil legge vesentlige bindinger på skolestrukturen og dermed begrense kommunens evne til å foreta (om)prioriteringer mellom de ulike tjenesteområdene, het det i forarbeidene til loven.

Direktoratet mener at Sandnes Montessoriskole oppfyller de fleste krav i friskoleloven. Vedtektene er godkjent, inntaksreglementet er godkjent, ordensreglementet er godkjent og budsjettet er godkjent.

Det er de skjønnsmessige vurderingene skoleetablererne får nei til. For syv år siden var Hadsel kommune på Robek-listen, et register over kommuner med for dårlig økonomi.

Hadsel kommune var oppført i Robek-registeret fra 18.11.2003 til 27.08.2010, og har siden utmelding levd på grensen, skriver Utdanningsdirektoratet.

Det pekes videre på at kommunen har levd på grensen, samt et stort underskudd i 2014:

-Disposisjonsfondet har de senere år vært negativt, men utgjør nå ca 0,5 % av brutto driftsinntekter, mot landsnittets cirka 10 prosent. Etter regnskapsåret 2014 hadde kommunen et udekket underskudd på 43,4 millioner. Etter utbytte på over 38 millioner fra kommunalt kraftselskap unngikk kommunen Robek med kr. 474.000,-, med minst mulig margin.