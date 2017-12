– Har forståelse for fylkeskommunens vanskelige situasjon

Hadsel

Han har derfor forståelse for at de har måtte legge ned linjer ved flere av fylkets videregående skoler.

Kontroversielle forslag gikk gjennom i fylkestinget Protestene nådde ikke fram. Byggfag på Sortland legges ned, det samme gjelder medier og kommunikasjon med studiespesialiserende på Stokmarknes. Og oppgraderinga av Ryggesdaltunnelen får kutt.

– Det har vært en hektisk høst som har vært preget av fylkets store økonomiske utfordringer når det gjelder elevtallet. I løpet av de neste fem årene går det samla elevtallet i fylket ned med flere hundre elever, noe som berører oss.

Han sier videre at skolen har mista den ene studielinja, en klasse i industriteknologi, i tillegg til et kombinasjonstilbud på helse og oppvekst.

– At det er en nedside for skolen, er det ikke tvil om. Samtidig er vi kjempeglad for at fylkestinget har bestemt at byggfag skal bestå på Melbu, noe det har gjort i 60 år. Men det er trist at det legges ned på Sortland. Det har vært en vanskelig sak for begge skolene og det er trist at Sortland mister sin linje.

Byggeleder ved Steinsvik Hus, Bjørn Pedersen: – Vi i bransjen er glade for bekreftelsen om at Melbu består Byggeleder ved Steinsvik Hus, Bjørn Pedersen, synes det positivt at Melbu får beholde byggfagene, men hadde gjerne sett at det også var tilfellet på Sortland.

Samtidig har han respekt for andre mener annerledes.

– Fylkestinget har nå besluttet dette og da får vi vise dem tilliten verdig. Vi skal jobbe hardt for at næringslivet får de lærlingene de skal ha også de neste årene, slår Inge Holm fast.