Hadsel

Det skriver Leger Uten Grenser i ei pressemelding mandag.

Om skoleprosjektet: For syvende år på rad arrangerer Leger Uten Grenser Et grenseløst skoleprosjekt, og i år har 70 ungdomsskoler over hele landet vært påmeldt. Formålet med skoleprosjektet er å belyse årets glemte kriser og fremskritt, som ikke får mye oppmerksomhet i norske medier.

Elevene jobber med skoleprosjektet i fag som norsk, samfunnsfag valgfag og media- og kommunikasjonsfag. De som deltar i skoleprosjektet får besøk av feltarbeider.

I år var det Andreas Markussen, Marthe Markussen og Rikke Bjørnevik Dahl som stakk av som fylkesvinnere i Nordland fylke i Leger Uten Grensers Et grenseløst skoleprosjekt. Vinnergruppen på Melbu skole valgte å fokusere på at over én million sørsudanere har flyktet til Uganda.

– Det er skikkelig morsomt å se hvor mye Melbu skole har fått til under prosjektperioden sin, hvor to klasser arrangerte en Gallery Walk for å belyse de glemte krisene og fremskrittene, sier juryformann Trygve Thorson, humanitærrådgiver og feltarbeider i Leger Uten Grenser.

Vinnergruppa hadde i tillegg til å informere om de glemte krisene under selve eventet også informert på sosiale medier.

– Skolen har fått oppmerksomhet om krisene i lokale medier og på den måten nådd ut til mange i nærmiljøet. Det er tydelig at de har jobbet mye med prosjektet, og vi er veldig imponert over alt elevene har fått til, sier Thorson.

Fornøyde

Læreren til elevene, Lisa Schønsee, er naturlig nok strålende fornøyd.

– Dette var veldig moro, og vel fortjent. De har jobbet fantastisk godt med oppgaven og skrev en veldig god artikkel om krisen de valgte, sier hun og fortsetter:

– De hadde en flott stand da vi hadde gallery-walk i aulaen i oktober og de hadde satt seg svrt godt inn i hva krisen dreier seg om. De formidlet også dette veldig godt via sosiale medier og veldig godt til de som kom og så ¨på. De er verdige vinnere, sier hun.

Til hovedkonkurranse

Elevene på Melbu vil nå være med i hovedkonkurransen om å vinne årets Témoignage-pris.

Vinneren vil bli annonsert i midten av desember og blir bestemt av en jury bestående av redaktør i Natt og Dag, Daniel Ramberg, redaktør i Radio Nova Eline Hystad og feltarbeider og humanitærrådgiver i Leger Uten Grenser, Trygve Thorson.