– Nå hadde jeg tid til å engasjere meg

Hadsel

Mandag 11. desember ble det avholdt årsmøte i Hadsel Høyre, og Lena Arntzen er valgt som ny leder av partiet. Øvrige styremedlemmer er Steinar Sørensen (nestleder), Andreas Øien Johannessen, Ivar Fredriksen og Ove Schei. Dette melder Hadsel Høyre i ei pressemelding.

Arntzen overtar rollen som leder etter Torben B. Jonassen som er student i Tromsø.

– Jeg er glad for å ha blitt valgt til leder og jeg er fornøyd med å ha fått selskap av dyktige folk i styret, sier Arntzen.

Hun jobber som rådgiver i Nordlandssykehuset og er 41 år gammel. Arntzen har vært medlem i Hadsel Høyre siden 2014 og forteller at tiden nå var riktig å tre inn i ledervervet.

– Tidligere hadde jeg ikke tid til å engasjere meg så mye som jeg skulle ønske. Nå har jeg ryddet tid og er klar for oppgaven.

Hun trekker også frem nestleder Steinar Sørensen som en viktig faktor for at hun nå føler seg klar til vervet.

– Det å ha Steinar Sørensen som nestleder er noe som gjør at jeg er helt rolig med tanke på å ta over vervet som leder. Han har vært en mentor for meg i lang tid. Han er en person som sitter stille i båten når andre står og det er en egenskap som vil være viktig, sier hun.

– Mange viktige saker

Arntzen forteller at partiet over nyttår skal ha et møte hvor de går gjennom partiprogrammet for å se hvilke saker de skal prioritere fremover.

Personlig har hun dog et par saker hun er spesielt engasjert i.

– Hadselfjordtunnelen er noe vi mener er viktig å få på plass. Så mener jeg personlig det er viktig at vi får opp antallet utleieboliger i Hadsel. Vi må få sjekket hvilke insentiver som finnes for at folk skal bygge bolig med utleiedel, sier hun.

– I vinden

Partiet mener et samarbeid på tvers av kommunegrensene er viktig fremover, mener partiet.

– Vesterålen er i vinden som aldri før og vi har mye spennende foran oss. Konjunkturbarometeret for Nord-Norge som nylig ble presentert understreket nødvendigheten av samarbeid på tvers av kommunegrensene i LoVe, og dette blir viktig for partiet fremover, skriver partiet i pressemeldinga.

Vil ha næringssjef

En annen hjertesak er å få ansatt en næringssjef i kommunen.

– Næringslivet i Hadsel trenger en næringssjef å forholde seg til, som kan bistå i saker hvor næringslivet trenger veiledning, tilrettelegging og generell drahjelp.

Det er også et samlet nyvalgt styre og årsmøte som står bak Hadsel Høyres budsjettforslag, hvor det er ryddet plass en Næringssjef.