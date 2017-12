Mann må i fengsel etter signaturforfalskning

Hadsel

En mann ble i Vesterålen tingrett mandag dømt til 75 dagers fengsel for grovt bedrageri.

Mannen sto anklaget for å ha forledet banken til å gi ham lån, ved å forfalske underskriften fra daværende samboer. Mannen har bostedsadresse i Lofoten, men eiendommen han sikret lånet i, ved hjelp av falsk underskrift, er i Hadsel.

Han tok altså pant i en Hadsel-eiendom uten samtykke fra kvinnen som da var medeier, senere heleier, av eiendommen.

Hundretusenvis utbetalt

Mannen fikk utbetalt nesten 400.000 kroner fra banken, og senere har han fått lånet fornyet to ganger.

Mannen og hans forsvarer mente det var formildende at han har overholdt alle terminer og slik ikke påført banken noe tap. Retten mente derimot at dette primært gjorde at banken ble ført bak lyset og ikke fattet mistanke.

Bakgrunnen for saken skal være at mannen lånte penger av faren sin for å ha råd til hytteeiendommen han og samboeren kjøpte i Hadsel. Han ønsket å betale tilbake den gjelda, og tok derfor opp lån med sikkerhet i hytteeiendommen. Det var på dette tidspunktet han først forfalsket sin daværende samboers underskrift, for å få gjennom lånet i banken. Hun var ikke orientert og hadde ikke samtykket til lån med sikkerhet i den eiendommen.

Innrømmet forfalsking

Hverken banken eller den aktuelle kvinnen fattet mistanke om noe suspekt, og siden alle renter og avdrag ble betalt, var det heller ingen grunn for banken til å ta kontakt med kvinnen hvis signatur var forfalska.

Forfalskningen ble gjentatt i 2010. Da ønsket mannen å låne penger til å kjøpe ny bil, og banken ville da ta sikkerhet i hytteeiendommen i tillegg til bilen som ble kjøpt. Igjen forfalsket mannen underskriften til samboeren. Han gjentok dette i 2013, da han fikk forhøyet lånet og dermed fikk mer penger utbetalt fra banken.

I 2015 tok forholdet mellom de to slutt, og kvinnen ble informert av en bekjent om at det heftet pant ved hytteeiendommen hun da eide alene. Det førte til at hun anmeldte sin forhenværende samboer.

Har samarbeidet

Mannen har fra første avhør innrømmet forholdene. Retten vektla dette i sin dom, men mente likevel at bedrageriet skulle anses som grovt.

I utgangspunktet har grovt bedrageri en strafferamme på seks år, men siden beløpet var såpass lite og ingen har blitt økonomisk skadelidende, landet retten på fengsel i 75 dager.