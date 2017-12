Setter ned fartsgrensa ved Hadselbrua

Hadsel

VOL omtalte mandag denne uka at Statens Vegvesen vurderte dette på grunn av vanskelige kjøreforhold grunnet sporete veibane.

Magne Berg i Statens Vegvesen opplyser onsdag morgen at de nå velger å sette ned fartsgrensa.

– Vi jobber nå med vedtak og finner frem skilt og vil få dette i orden i løpet av dagen i dag eller tidlig torsdag morgen, sier han.

– Årsaken til at dere gjør dette nå?

– Det har en sammenheng med at vi har et værvarsel som melder nedbør fra i ettermiddag av og kaldvær mot helga. Da blir kjøreforholdene på strekninga enda verre enn de er i dag. I tillegg så er det meldt mildvær i neste uke og perioden videre er det meldt mye vekslende vær. Det gjør de vanskelige forholdene på veien enda vanskeligere fremover. Vi går også mot en høytidshelg, derfor setter vi ned fartsgrensen etter en totalvurdering.

Fartsgrensen vil nå være på 60 i ei tid fremover.

– Når vi først setter ned fartsgrensen blir det for en lengre periode, mest sannsynlig resten av vinteren.

– Bekymret

Ordfører i Hadsel og regionrådsleder, Siv Dagny Aasvik, forteller at hun er glad for vedtaket om å sette ned fartsgrensa.

– Jeg har snakket med Magne Berg selv og er glad de nå setter ned fartsgrensen. Jeg vil understreke at jeg er redd det skal skje ei ulykke på denne strekninga. Jeg har kjørt mye bil i regionen og må si at denne strekninga er noe av det verste og mest skremmende jeg har kjørt på, sier hun og beskriver at hun selv har opplevd skremmende episoder på moloen ut mot Hadselbrua den siste tida.

Hun oppfordrer nå folk å kjøre forsiktig.

– Jeg bruker ikke å si slikt, men jeg håper nå folk setter ned farta og tar hensyn. Statens Vegvesen sier de skal gjøre det de kan for å holde veistrekningen så bra som mulig. Så må vi som ferdes på strekninga kjøre forsiktig å ha tålmodighet med hverandre.

– Må prioriteres

Aasvik har vært i kontakt med samferdselsråd Svein Eggesvik (Sp).

– Jeg beskrev situasjonen og han er kjent med at dette er ei hardt belastet strekning med mye tungtrafikk og mye gods som fraktes til og fra Børøya. Han er nå oppmerksom på forholdene og har sagt at man nå må se på hva man kan gjøre, forteller Aasvik.

– Har han lovet å sette av penger til strekninga?

– Han sa at vi er nødt til å se på det fordi sikkerhet er viktigst. Det er jo mange fylkesveier i Vesterålen og stort etterslep, men dette med liv og helse er viktigst og derfor er jeg trygg på at veien vil bli prioritert så snart som mulig.

Noe varig vedlikehold i form av fresing av asfalt eller asfaltering kan ikke skje før tidligst til våren grunnet telen.