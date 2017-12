Hadselbudsjettet i havn

Hadsel

Etter en lang og interessant budsjettdebatt i Hadsel stemte kommunestyret torsdag gjennom neste års budsjett, samt økonomiplan for kommunen for de neste årene. I tillegg til hovedforslagene fra administrasjonen, posisjonspartiene, opposisjonspartiene, samt et frittstående forslag fra Høyre, ble det i tillegg spilt inn verbalforslag underveis i møtet.

Da kommunestyret var over torsdag ettermiddag kunne man notere at det var budsjettforslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti som hadde vunnet frem. Rødt stemte sammen med posisjonspartiene. Budsjettet er i stor grad det samme som flertallspartiene fikk gjennomslag for i formannskapet i november.

Det er imidlertid noen forhold som gjør seg gjeldende etter dagens møte:

Flertallet av kommunestyrepolitikerne har funnet rom for at Hadsel må få egen næringssjef.

Rødt fikk gjennomslag for at det fortsatt må gis tilskudd til feriereiser for funksjonshemmede, slik man tidligere har hatt.

Et enstemmig kommunestyre ønsker å se på nytt på fastlegeavtalene, når disse skal fornyes.

Forslag om ny brannbil til stasjonen på Melbu ble stemt ned.

Forslag om å stemme inn at Fiskeriparken i større grad skal brukes enn i dag falt.

En annen konsekvens av budsjettet som ble stemt gjennom, er at Ekren bygges ned langsommere enn rådmannen og hans stab har lagt opp til.