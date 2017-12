E 10 åpnet igjen etter snøskred

Hadsel

Et snøskred ved Djupfest like nord for Lødingen, stengte E-10 i over en time i kveld.

- Det er slaps, vannmasser og snø som er kommet i veibanen og veien er nå stengt. Entreprenør er kommet til stedet og er igang med opprydding. Det er uvisst når veien blir åpnet igjen, men vi vil tro at dette vil kunne skje i løpet av kvelden, sa Arne Sætermo ved Vegtrafikksentralen tirsdag kveld.

Veien ble åpnet igjen en drøy time etter meldingen kom inn fra Vegsentralen klokken 19:18.

Det er nå fortsatt mye vann i veibanen og bilister bes kjøre etter forholdene.