Kjørefelt stengt to plasser på Lofast

Hadsel

På Riksvei 85 ved Gullesfjordbotn er det redusert fremkommelighet tirsdag kveld. Årsaken er vannansamling i veibanen. Entreprenør jobber nå på stedet for å rydde veibanen. Trafikken gikk i følge Vegsentralen forbi stedet i ett kjørefelt en periode etter opprydningsarbeid. Biler ble så sluppet forbi kolonner før det gikk et nytt ras. Veien er nå helt stengt igjen. Ny vurdering vil her bli gjort klokken 21:30.

På E10 ved Raftsundtunnelen er det også delvis stengt. Her er det ene kjørefeltet stengt etter et jordras.

Her dirigeres trafikken forbi stedet og enreprenør driver med opprydding.

Ved Sørdalstunnelen er det også meldt om vannansamling. Her er entreprenør på stedet og driver med opprydding. Dette skal ha skjedd på Austerstrømssida av tunnelen.