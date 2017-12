– Nå har de stjålet alle, så de behøver ikke komme tilbake

Hadsel

– Tyven, tyven, skriver Ivar N. Utbjør på Facebook, etter at han oppdaget at noen har vært på ferde på Taen ved Storvika, som er privat grunn.

Her har noen funnet det for godt å hente seg juletre, minst tre stykker.

– Alle de fineste var borte

– Ja, det er noen som har vært freidige i skogen. Dette er området på Taen der mange brenner bål, mot Rehaugen og eiendommen på begge sider, av det folk kaller lille-Taen. Området er privat eid av grunneiere på Taen, sier Utbjør.

Geitebonden som har boergeiter har leid denne eiendommen av grunneierne.

– Nå er ikke det den store katastrofen, for det er pøbelgran som har planta seg selv. Jeg leier eiendommen av grunneierne, og skulle hente meg et juletre selv, og da var alle de fineste borte, sier han.

Utbjør så sporene etter de som har tjyvet seg juletre, og anslår at dette må ha skjedd før siste snøfall.

– Litt dumt var det, men jeg tror kanskje ikke folk er klar over at det er privat grunn der. Kanskje de trodde de gjorde noen en tjeneste. Vi vet i hvert fall at de har stjålet disse, så får de bare ha ei god jul uansett, humrer han.

– Litt frekt

Utbjør forteller at det var planta fem tre på eiendommen for 20-30 år siden.

-Mens på den neste eiendommen var det vokst opp grantrær av seg selv. Vi hadde tidligere store problemer med at det ble brent bål og søppel her, men det er blitt bedre, nå brukes området og plassen der av campingbiler og bobilturister, sier han.

Hvem som står bak grantyveriet, vet Utbjør ikke.

– Litt frekt er det, det er det eneste, for dette er ikke den store økonomiske katastrofen for noen, sier han.

– Hvordan skal du finne juletre til seg selv nå?

– Jeg fant ett litt lengre opp som gikk an. Men du kan skrive at der er ikke flere å hente, så de behøver ikke å komme igjen!