Lynnedslag på Stokmarknes - flere uten strøm

Hadsel

Det smalt godt og ristet i husene på Stokmarknes da lynet slo ned rundt 14:35 i dag.

– Folk hørte nok det der godt ja. Det smalt ordentlig, sier Robin Jakobsen som er nettsjef i Trollfjord.

116 husstander var først uten strøm, men etter kort tid fikk de strømmen tilbake. Klokken 15:14 er det 39 husstander som er uten strøm.

Usikker hvor

Nøyaktig hvor lynet slo ned, vet man ikke.

– Det vi vet er at det er et uftall fra Bergvikelva og utover på grunn av en jordfeil. Vi driver og feilsøker nå for å finne ut av det, sier han.

Med andre ord vet man per dags dato ikke hvor lynet slo ned.

– Vi jobber nå på spreng for å finne feilen og få satt igang strømmen igjen.

Skjedd før

For to år siden slo lynet ned i ei høyspentmast ved Storheia. Den gang førte det til brann i masta og utfall av strømmen. Denne gangen er det ikke registrert brann noe sted.

VOL kommer tilbake med mer