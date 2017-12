Hadsel

Prest Pål Wirkola Svendsen sørget for en flott inngang til julekvelden for barna, foreldre og eldre som besøkte kirken på Hadsel julaften. Flinke ungdommer spilte musikk og leste juleevangeliet underveis, mens menigheten stemte i under de kjære julesangene. Her følger noen videoglimt fra i og utenfor det vakre kirkebygget. Med dette ønsker vi våre lesere en fin julehelg.