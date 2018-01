Tidligere melbotrener fikk jobb i Lillestrøm

Hadsel

Tomás Pereira ble et kjent fjest i fotballmiljøet i Vesterålen etter at han både spilte med og trente Melbo sammen med hovedtrener Thomas Rønning, riktig nok med små avbrekk, i tidsrommet 2013 - 2016. Pereira har fått mye ros for jobben han har gjort blant annet for Fredrikstad fotballklubb.

– Endelig er jeg en del av et Elisteserieteam, noe jeg har drømt om lenge, og som jeg har jobbet for lenge. Jeg er nå offisielt hovedtrener for G15 på LSK, skriver han på Facebook. Han sender en stor takk til FFK for tiden han har hatt i klubben. Det er ingen tvil om at også mange på Hadseløya unner Pereira jobben han nå har fått. Portugiseren skal utvilsomt ha noe av æren for å hjulpet Melbo til å heve kvaliteten på sine treninger.