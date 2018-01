Menn i 30-årene til legevakta etter slagsmål med batonger og kniv

Hadsel

Politiet fikk først melding om knivstikking og rykket ut til stedet. Da de ankom viste det seg at det var noe annet de to kamphanene hadde brukt. De to mennene, som ifølge politiet er i 30-årene, hadde nemlig slåss med det politiet beskriver som batonger.

– Vi rykket først ut til melding om knivstikking. Da vi ankom stedet, hadde det eskalert og de hadde tatt i bruk batonger, får vi opplyst fra Fred Leirvik ved operasjonssentralen i Nordland politidistrikt.

Etter det VOL forstår skal det først ha oppstått et slagsmål med kniv, men så har det eskalert til batonger.

Politiet hadde ved 17:20-tiden ikke full kontroll på hendelsesforløpet, men de har pågrepet den ene av mennene.

Begge mennene ble sendt til legevakta.

– Vi vet ikke så mye om hva som ligger bak. De to har det etter forholdene bra, men det var en god del blod og kuttskader etter slåsskampen, sier Fred Leirvik ved operasjonssentralen i Nordland politidistrikt til VOL.

Det vil nå opprettes sak på forholdet.