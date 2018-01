Starter opp igjen med quiz på Stokmarknes

Hadsel

Denne gang er det derimot ikke rådmann Ola Morten Teigen som står for utspørringen. Det gjør derimot kvartetten Steinar Rønning, Ola Lillehaug, Børge Mandal og Eli Holmquist. Samtlige arbeider til daglig som lærere ved Hadsel videregående skole.

– Vi tok initiativ selv og spurte vi kunne få være quizmastere. Vi har vært med på quizen her i Finnmarken tidligere og er også faste deltakere på quizen hos Dyvekes Kaffistove. Nå ønsker vi å prøve oss som quizmastere, sier Rønning.

– Det blir hyggelig å ta over stafettpinnen og bidra til at Stokmarknes får et fast quiztilbud, legger han til.

– Vi har aldri vært færre enn 150 deltakere Fredag var det nøyaktig ett år siden Lønningsquizen i Kulturfabrikken startet opp. Arrangementet har vært en suksesshistorie fra ende til annen.

Tre omganger

Quizen, som vil bestå av tre omganger med 20 spørsmål i hver og med maks syv deltakere per lag, blir av det multimediale slaget.

– Vi skal bruke mye projektor og kommer derfor til å introdusere lyd og bilde i stor grad. Dette blir en quiz med en god del variasjon, sier Mandal.

Spørsmålene vil ellers være av det varierte slaget og vil inkludere en rekke kategorier.

– Det er alltid en utfordring, men målet er å lage en quiz som favner bredt og ikke favoriserer noen. Vi kommer til å være nøye når vi lager spørsmål, slik at de blir ordentlig, slår Steinar Rønning fast.

Stor premiepott

Å finne ut hvilken vanskegrad de skal legge seg på, blir også en utfordring i starten.

– Der er vi litt usikre, for vi vil ikke at det skal være for lett, ei heller for vanskelig. Vi må nok prøve oss litt fram, sier Rønning.

Som seg hør og bør på mange quizarrangementer, blir de tre beste lagene premiert, der inngangspengene fra deltakerne blir lagt i potten.

Selv om første quizrunde går av stabelen kommende torsdag, i månedens siste uke, vil de øvrige arrangementene hver måned finne sted på den torsdagen som er nærmest kommunal lønningsdag.

– På den måten blir det jo en slags lønningsquiz, der folk, enten det er privatpersoner eller bedrifter, kan kose seg og ta en øl, sier Rønning.

– Uforutsigbart

Nå håper de ferske quizmasterne at quizhungrige sjeler på Stokmarknes og andre steder i regionen, tar turen til Cafe Finnmarken for å teste ut kunnskapen.

– Vi gleder oss. Det blir en variert og uforutsigbar quiz, lover Børge Mandal.