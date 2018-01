Vesterålinger er mest gira på cruise- og charterreiser

Hadsel

– Cruiseinteressen i Vesterålen er stigende. Den var stor i fjor og er minst like stor i år. Det er ikke få kataloger jeg har delt ut i løpet av messen, sier salgssjef i Royal Caribbean, Kolbjørn Stuvebakken.

Cruise var "snakkisen" Reiselivsmessa på Melbu trakk mange hundre reiselystne.

Nyere produkt

Han tror at det å reise på cruise oppleves som mer eksotisk for vesterålinger i forhold til hva som er tilfellet lenger sør og på det sentrale Østlandet.

– Her oppe er det nok et litt nyere produkt og derfor kanskje mer spennende for mange. Når de hører hvilke muligheter cruise faktisk gir og hvilke destinasjoner man kan reise til, blir mange ekstra interessert. Det er uansett svært positivt at folk søker reiseopplevelser. Folk her er veldig reiseklare, kanskje mer enn mange andre steder, sier han.

- Fantastisk initiativ

Mange reiseoperatører var en anelse skeptiske da G Travels på Melbu initierte «Reiseløst». De var usikre på om noe slikt kunne gjennomføres på et såpass lite sted som Melbu.

– Jeg var ikke blant dem. Jeg synes at dette er et fantastisk initiativ. Responsen har vært super. Dessuten er det ekstra hyggelig at innbyggerne her er så reiseklare, slår Stuvebakken fast.

Vil inspirere folk til å reise mer Lørdag kjører reisebyrået G Travel på Melbu i gang med andre utgave av reiselivsmessa «Reiseløst».

Bestilte mange reiser

Asbjørn Klaussen, som til daglig jobber ved Get Travels, hadde en svært travel dag på messen. Han satt stand by og tok stadig imot nysgjerrige besøkende som hadde spørsmål om ulike turmål. Flere av dem bestilte også feriereiser på stedet.

– Hvor mange feriereiser jeg har solgt i løpet av dagen, aner jeg ikke, men det er en del, sier Klaussen.

Han forteller at reisetypene det har gått mest av, er cruise og charter.

– Det har vært en god miks mellom disse to. Charter er alltid populært, mens dragningen mot cruisereiser har kommet stadig mer. Mange blir mer interessert i cruisereiser når de får høre at det innebærer så mye mer enn å bare være ombord på en båt i en uke, sier Klaussen.

Ble overveldet

Solfrid Andreassen fra Melbu ble nesten overveldet da hun kom inn på messen i Melbu samfunnshus.

– Det er jo så mye å velge i her. Det blir nesten for mye og jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Men jeg skal i alle fall sjekke ut hva som finnes av muligheter, sier hun.

- Utrolig bra konsept

På jakt etter potensielle destinasjoner var også Ann-Marit Jakobsen fra Myre.

– Jeg ser etter gode tips til reiser men har ikke bestemt meg ennå. Jeg synes uansett at dette er et veldig godt arrangement. Det er utrolig bra at et så lite reisebyrå på Melbu klarer å arrangere en sånn messe, særlig når det også pågår en svær reiselivskonferanse på Gardermoen parallelt, slår hun fast.

Da VOL var innom «Reiseløst» et stykke ut på dagen lørdag, hadde det blitt solgt 380 billetter, som er ganske identisk med fjorårets billettsalg.