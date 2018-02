Bli med inn i «Nordtind»

Hadsel

– Dette er en flott og moderne tråler som vi kommer til å få glede av i mange år fremover, sier leder i Havfisk og konserndirektør hvitfisk i Lerøy, Webjørn Barstad.

Øker kapasiteten

Den offisielle åpningen og dåpen av «Nordtind», fant sted i Ålesund tidlig i januar. Torsdag ankom fartøyet Melbu, der nysgjerrige kunne ta båten nærmere i øyesyn.

– Det er ekstra artig å vise folket hvilke investeringer som må til for å henge med i bransjen, sier Barstad.

Han er ikke tvil om at skipet kan bidra til å økt vekst i årene som kommer.

– HAVFISK har i et nært samarbeid med VARD fornyet og oppgradert flåten de siste årene. Med dette nybygget vil vi øke effektiviteten og fleksibiliteten i flåten ytterligere. «Nordtind» vil bli en attraktiv og moderne arbeidsplass for våre ansatte, og Lerøys verdikjede vil tilføres kvalitetsråstoff for økt verdiskapning i selskapet, har Barstad tidligere uttalt i en pressemelding.

Topp moderne utstyr

«Nordtind» er utstyrt med en unik navigasjons- og fiskeletingsbro, hvor det i utviklingen har vært fokus på å skape en mest mulig optimal arbeidsplass for operatøren.

– Bruløsningen representerer et paradigmeskifte innen integrasjonsbro, og kan tilpasses i alle typer fartøy, heter det i en pressemelding fra Havfisk.