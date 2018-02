Omstridt helse-og omsorgsplan lagt ut på høring

Hadsel

Planes innhold er i hovedsak det samme som tidligere, der det slås fast at sikring for et forsvarlig og bærekraftig omsorgstilbud kan det ikke opprettholdes to lokasjoner med heldøgns bemanning på Melbu.

Forslaget om at omsorgsboligene skal bygges på Ekren, står fortsatt ved lag, og like så at konsekvensen av det blir at Riarhaugen bosenter blir tilbakeført som ordinære omsorgsboliger, uten døgnbemanning.

Mens noen jubler for mulig mindre eiendomsskatt, gremmes andre: Aasvik: – Vi taper 10-15 millioner kroner – Dette vil gå ut over skole og eldreomsorg, varsler ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap). Frp gjentar sitt standpunkt om at eiendomsskatten er usosial.

Ellers anbefaler forslaget at kommunens fremtidig struktur blant annet blir som følger:

 Hadsel sykehjem fases ut

 Stokmarknes sykehjem videreføres som institusjon

 Innlandet alderssenter videreføres som heldøgns bemannet omsorgsbolig11

 Omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Stokmarknes fra november 2018

 Omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Melbu 2021

 Riarhaugen bosenter videreføres som heldøgns bemannet omsorgsbolig, forutsatt at de nye omsorgsboligene bygges på Riarhaugen. Dersom det vedtas annet tomtealternativ bør Riarhaugen bosenter tilbakeføres