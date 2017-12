Hjelpemiddelordningen blir ikke overført til kommunene

Innenriks

KrFs stemmer i stortingssalen fredag bidrar til at regjeringen får flertallet imot seg.

– Vi vil at tilbudet skal være mest mulig likt for alle, og ikke forskjellig fra plass til plass. Det er også viktig, ikke minst for multifunksjonshemmede, å kunne henvende seg ett sted for alle typer av hjelpemidler, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad.

Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er glade for stortingsflertallets beslutning.

«Hurra, julaften kom tidlig i år!», skrev FFO på sin Facebook-side da innstillingene fra komiteene som har behandlet saken, ble avgitt.