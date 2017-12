4 av 10 beholder julegaver de ikke liker eller trenger

Innenriks

Tredje juledag er for mange den store byttedagen. Seks av ti bytter julegaver de ikke trenger eller ikke liker, viser en undersøkelse Norstat har gjort for Forbrukerrådet.

– Selv om det ikke er en lovbestemt rett, kan du bytte varer i romjula. Det kommer av langvarig praksis i handelsstanden, men betingelsene varierer fra butikk til butikk, sier Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Økende miljøbevissthet

Hele én av tre bytter julegaver for å kunne velge noe de virkelig vil ha. Forbrukerrådets tall viser også at miljøbevisstheten siger inn blant julegavene. For tre år siden var det 15 prosent som byttet av miljøhensyn og for å hindre sløsing, men det har økt til 22 prosent i årets undersøkelse. Høst mener folk kan ha god samvittighet når de bytter julegaver.

– Romjula er en god tid for bytting av julegaver. Det er dessuten bedre for både miljøet og en selv å bytte til noe man virkelig trenger, enn å la tingene ligge og slenge hjemme.

Mange bytter ikke

Det er flere grunner til at mange velger å beholde en julegave selv om de verken liker den eller har bruk for den. Ifølge en undersøkelse Norstat har gjort for Forbrukerrådet, er 12 prosent redd for å såre giveren, mens 20 prosent ikke vil bruke tid på dette. 9 prosent bytter bare hvis gaven er kostbar.

Mange bytter også inn i en tilgodelapp. Men nordmenn har tilgodelapper og gavekort for milliarder liggende omkring.

– Bruk dem nå, når du likevel skal bytte julegaver. Det kan ligge betydelige verdier i det, og i romjulssalg kan du få ekstra valuta for pengene, med mindre det står noe annet på tilgodelappen, tipser hun.

Angrerett på nettet

Er gaven kjøpt på internett, har du ikke bytterett i romjula. På den annen side har du 14 dagers angrerett fra varen kommer fram til den som kjøpte den. Regelen gjelder om den ble kjøpt i en norsk eller EU/EØS-tilknyttet nettbutikk.

Selv om det kan ha gått mer enn to uker fra giveren mottok pakken, kan det likevel være smart å forhøre seg om byttemulighetene til nettbutikken.

– Vær rask med å melde fra om at du vil angre, og forsøk selv om du er usikker på om du kan. Konkurransen blant nettbutikker er stor, og det virker som en del har skjønt at de kan vinne kunder på god service, sier Høst.