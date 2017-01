– Kommunen må vise frem mulighetene!

Denne saken sto først på trykk i Fløtt Heim-magasinet 2016.

Hvordan er det å vokse opp i Lødingen?

Christian: – Det er koselig å bo her.

Stian: – Ja, men litt for lite å gjøre på ettermiddagene.

Celine: – Litt for fredelig, rett og slett.

Victoria: Det er trygt, men kanskje litt kjedelig.

Hva gjør dere på fritida?

Tiril: – Jeg spiller håndball, går tur, sånne ting.

Stian: – Fotball her! Og mange henger på Narvesen.

Christian: – Har også nettopp begynt på fotball.

Vegard: – Jeg er i styret i ungdomsklubben, og spiller en del dataspill.

Victoria: – Jeg tar mye bilder.

Celine: – Også er det mange som trener på ”Arma&bein”. Det er veldig bra at vi har det.

Hva er det beste med å bo her?

Tiril: – Det er samholdet. Vi har et veldig bra miljø!

Celine: Ja, alle kjenner alle.

Tomas: – Det er bra at det er så rolig. Foreldre kan sende barna sine ut og leke helt fra før de

begynner på skolen.

Vegard: – Man kan alltid føle seg trygg, og trenger ikke å være redd.

Tiril: – Og vi har mange fine fjell å gå i.

Savner dere noe på Lødingen nå?

Tiril: – Jeg savner noen flere arrangementer.

Celine: – Ja, at vi hadde mer å se fram til.

Stian: – Vi kunne godt ha hatt flere butikker. Nå må vi til Sortland eller Harstad for å handle ting.

Tomas: – Før var det aldri noe problem å finne på ting å gjøre, men det er for lite som skjer for folk på vår alder. Vi for unge til å dra på fest, men for gamle til å leke.

Har Lødingen blitt forandra mens dere har bodd her?

Celine: – Ja, det har blitt færre folk.

Tiril: – Det har blitt mer stille.

Vegard: – Det er få folk å henge med, nå etter at videregående ble nedlagt. Vi i vår klasse hang mye med de som var året eldre enn oss. Før var det mange på ungdomsklubben, nå er vi kanskje tre-fire hver gang.

Tomas: – Det at videregående forsvant har egentlig ført til en krise med tanke på aktiviteter! Det er heller ikke fotballag eller håndballag for oss lenger.

Hvordan blir det å flytte fra Lødingen?

Christian: – Det skal bli godt å få litt fred!

Stian: – Hehe, det syns jeg også.

Tiril: – Det blir nok spennende å teste ut å bo alene! Og treffe nye folk.

Vegard: – Ser fram til å flytte på hybel, bo alene og ha mer ansvar. Det er et skritt i riktig retning. Men jeg kjenner ingen på Melbu, så det blir spennende også.

Merethe: Jeg tror det blir bra i begynnelsen, men etterhvert blir jeg kanskje lei av å gjøre alt selv.

Hva vil dere savne mest?

Tomas: – Ho mamma!

Stian: – Gratis mat, hehe.

Vegard: – Jeg vil savne folkene! Alle sammen egentlig, siden alle kjenner alle. Familien, de du ser i kassen på butikken, og vennene mine.

Victoria: – Jeg kommer til å savne det at alle er så sammensveisa.

Merethe: – Det blir trist at klassen splittes.

Tiril: – Jeg tror nok det blir veldig bra i starten, men så merker man alt man savner hjemme.

Hva er planen etter endt skolegang?

Celine: – Ut av Norge! Jeg vil se verden, og studere i utlandet.

Merethe: – Jeg vil til utlandet et år, og etter det skal jeg ta lærerutdanning.

Tomas: – Skal nok gå på universitetet.

Victoria: – Jeg vil bli journalist eller advokat.

Christian: – Har ingen anelse!

Stian: – Det går som det går.

Tiril: – Vil besøke flere steder i Norge. Også vil jeg nok følge brødrene mine, og studere og jobbe ved siden av, kanskje i barnehage.

Kan dere tenke deg å flytte tilbake til Lødingen en dag?

Celine: – Kanskje, hvis det flytter flere folk hit.

Tiril: – Ja, hvis det blir litt større. Og hvis familien min vil flytte hit. Jeg tror ikke jeg kommer til å bo så langt unna Lødingen i hvert fall.

Tomas: – Kanskje når jeg er gammel. Det er nok en grei plass for folk som er gift og har barn. Man blir ikke sittende fast i trafikken på vei hjem fra jobb.

Victoria: – Men det er vanskelig å få seg jobb her, hvis enda mer legges ned.

Merethe: – Ja, og hvis det ikke er videregående skole her heller, så vet du at barna dine må flytte etter ungdomsskolen.

Hva skal til for at unge flytter tilbake?

Celine: – Det er jo sikkert fint for de som liker litt mindre steder.

Christian: – Ja, for dem som vil ha det litt rolig.

Celine: – Håper i hvert fall at ikke Lødingen ender opp med å bli en hytteplass.

Vegard: – Det må være flere fritidstilbud og flere arbeidsplasser for folk, om de skal bo her.

Merethe: – Og flere unger!

Tomas: – Ja, før var det unger å leke med i hvert eneste hus der jeg bor, nå er det nesten ingen. Hvis det er mange unger, blir det også flere aktiviteter.

Vegard: – Det blir i hvert fall bra med ny 1-10-skole! Vi har jo gått på den samme skolen som foreldrene våre gikk på. Det er bra at kommunen satser, bra at de prøver i hvert fall.

Victoria: – Vi har jo mange tomme bygg på Lødingen. Det er for eksempel Nes fort, Lødingen videregående skole, og snart står ungdomsskolen tom. Det er synd, de burde heller ha vært unytta.

Vegard: – Det er egentlig et stort potensiale her, men man må lufte det for store selskaper, og for folk. Kommunen må vise frem mulighetene! Da blir det bra.

Ungdommene

Celine Kirkhaug

Går i: 9. klasse

Alder: 15 år

Bodd i Lødingen: Hele livet

Plan etter ungdomsskolen: Vet ikke hvilken linje, men skal til Sortland VGS.

Tiril Karlsen

Går i: 9. klasse

Alder: 15 år

Bodd i Lødingen: Hele livet

Plan etter ungdomsskolen: Helse og oppvekst-linja på Kleiva.

Victoria Magnussen Iliev

Går i: 10. klasse

Alder: 15 år

Bodd i Lødingen: Hele livet, minus to år i Bodø

Plan etter ungdomsskolen: Medier og kommunikasjon i Bodø

Merethe Haslevang

Går i: 10. klasse

Alder: 15 år

Bodd i Lødingen: Hele livet

Plan etter ungdomsskolen: Studiespesialisering på Stokmarknes, og begynne på håndballag der.

Tomas Antonsen

Går i: 10. klasse

Alder: 16 år

Bodd i Lødingen: Hele livet

Plan etter ungdomsskolen: Studiespesialisering på Sortland.

Stian Eide

Går i : 9. klasse

Alder: 14 år

Bodd i Lødingen: Hele livet

Plan etter ungdomsskolen: Begynne på Sortland VGS, men vet ikke hvilken linje.

Christian Hansen

Går i: 9. klasse

Alder: 15 år

Bodd i Lødingen: Hele livet

Plan etter ungdomsskolen: Idrettslinja på Sortland

Vegard Waage Johansen

Går i: 10. klasse

Alder: 15 år

Bodd i Lødingen: Hele livet minus noen år i Bodø