De har bare 12-13 aktive medlemmer – men er det korpset i landet som får mest i grasrotmidler

I januar overfører Norsk tipping nærmere 500 millioner kroner til 25.000 lag og foreninger i Norge via Grasrotandelen.

Ordningen, som har eksistert siden 2009, gjør det mulig for folk som spiller gjennom Norsk Tipping til å selv bestemme hvilket lag eller forening som skal motta fem prosent av deres spillinnsats.

Mest til Vestbygdkorpset

Norges Musikkorps Forbund har laget en oversikt over alle landets korps som har mottatt grasrotmidler for 2016. Der viser det seg at Vestbygdkorpset i lille Lødingen Vestbygd, er det korpset i landet som nå får overført mest fra Norsk Tipping.

Totalt får de utbetalt 100.335,90 kroner. Der er mer penger enn det korps i folkerike kommuner som Bærum, Sandefjord, Oslo, Ullensaker og Lillehammer får utbetalt. Vestbygdkorpset har 131 registrerte givere.

Overrasket

Leder i korpset, Torunn Rinø, sier de aldri har fått en så stor sum utbetalt fra Norsk Tipping.

– Tidligere har vi ligget på rundt 60.000 kroner. Vi har aldri hatt et så bra resultat som i fjor, så vi ble svært overrasket, sier hun til VOL.

Rinø aner ikke hva som er årsaken til at utbetalingen har økt så mye. I korpset, som teller 12-13 aktive medlemmer, har de ifølge henne ikke gjort noe spesielt.

– Vi oppfordret folk til å gi til oss da dette først ble lansert, men det er lenge siden, sier Rinø.

– Kanskje er det flere som tipper i bygda? Folk i bygda er glad i korpset, og de fleste gir sikkert Grasrotandelen til oss, sier hun.

Nye instrumenter

At pengene kommer godt med, hersker det ingen tvil om.

– For oss er det kjempeflott å få disse pengene. Vi trenger nye instrumenter og noen nye uniformer, forteller Rinø og avslører at Vestbygdkorpset inviterer til Elvis-konsert i april.

De ti korpsene i landet som får mest i grasrotmidler i 2016: