Ingen havner i Vesterålen får midler

Bevilgningen, som offsielt heter Tilskuddsordningen for fiskerihavnetiltak, er et virkemiddel som skal realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som også er såpass kostnadskrevende at de neppe kan gjennomføres med statlig støtte.

Dette skriver Kyst og Fjord.

Intensjonen med ordningen er å stimulere til utbygging og infrastruktur i fiskerihavner rundt om kring. Ingen av havene i Vesterålen fikk tilskudd denne gangen. Det gjorde derimot Lødingen, som ble tildelt inntil 96.000 kroner til flytebrygge.

Midlene som de femten havnene som har fått tildeling mottar, skal blant annet brukes til utbedring av kaianlegg, moloer, flytebrygger, og utdyping av havneareal.