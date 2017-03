Stakk fra kontrollen, kjørte utfor og ble arrestert

Politiet hadde kontroll ved Kåringen. En bil nektet imidlertid å la seg kontrollere. I bilen var det to yngre personer. Politiet la seg på hjul etter rømlingene, og ved Kanstad fant politiet bilen i grøfta, men det var ingen personer i bilen.

– De ble pågrepet etter kort tid, de ble funnet i terrenget nær bilen, opplyser Lennart Steffensen ved politiets operasjonssentral i Harstad. De ble fremstilt for blodprøve.

Da bilen ble undersøkt, ble det funnet narkotika. Politiet vil ikke fortelle hvor store kvanta eller hvor mye, men det opplyses at de to arresterte ble sluppet løs lørdag morgen. De to pågrepne har tilknytning til regionen.

På Twitter opplyser politiet at de to er siktet for flere forhold: Kjøring uten førerkort, kjøring i ruspåvirket tilstand og oppbevaring av narkotika.