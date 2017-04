UP hadde søndag trafikkontroll ved Sørdalstunnellen på Lofast, en strekning hvor det har røket flere førerkort de siste årene. Da søndagens kontroll var over hadde UP gitt ut forelegg til seks sjåfører med for høy fart, men politiet konkluderer likevel slik etter kontrollen:

– Bemerkelsesverdig fin kjøring.