Martin er ny daglig leder i Tromsdalen

31-åringen tar over for Roger Ness, som har vært daglig leder i sju år, skriver Nordlys. Myrlund går fra å være administrasjonskonsulent til å få ansvar for den daglige driften. Han er allerede på plass i den nye jobben

Gleder seg

Myrlund har allerede startet i jobben og ser frem til å ta fatt på de oppgavene som venter i jobben.

– Det blir en litt annen hverdag når man er det øverste kontaktpunktet i klubben. Det er mer ansvar og et godt steg opp fra det jeg har gjort i TUIL. Men det er fremfor alt en fantastisk mulighet, sier han til Nordlys.

Har lært mye

I første omgang er Myrlund ansatt ut inneværende år, med muligheter for forlengelse. Myrlund har hatt flere verv og oppgaver innenfor fotballen de siste årene, inkludert lederverv i studentidretten i Tromsø. Noen vesterålinger kjenner han kanskje som en engasert lagleder gjennom for Vesterålen Futsal gjennom flere år. Han ble ansatt i Tromsdalen i 2014.

– Jeg har vært her i to og et halvt år, og jeg har lært mye. I Roger har jeg hatt en veldig god læremester, sier Myrlund til Nordlys.

Myrlund er for øvrig ikke den eneste fra Lødingen i Tromsdalen. Klubbens kaptein og lødingengutt, Tobias Nygård Vibe, er der også. I tillegg spiller vesterålingene Mathias Dahl Abelsen og Simon Laugsand fra Sortland, og Peter Aas fra Melbu, på laget.