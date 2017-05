– Skal kjøpe motorsag for gevinsten

May Helene får 10 000 kroner. Lykkeloddet hadde hun selv laget av tomme drikkekartonger, melder Reno Vest i en pressemelding.

May Helene ble glad for premien.

– Jeg bruker aldri å vinne så dette var overraskende, sa en glad May Helene da hun fikk telefon fra Reno-Vest.

Hun har tenkt å kjøpe seg en elektrisk motorsag for pengene.

Siden 1997 har alle som skyller, bretter og stapper drikkekartonger og samtidig skriver på kartongkubbene deltatt i Returkartonglotteriet, som administreres av Grønt Punkt Norge. Hvert år trekkes det ut hele 124 vinnere som deler en pott på 1,6 millioner kroner.

Nytt fra 2017 er at man kan delta i lotteriet med enkeltkartonger.

600 millioner

Det var blant kartongene som er levert inn til Reno-Vest den heldige vinneren ble trukket ut. Selskapet er ansvarlig for returkartonglotteriet i vesterålskommunene og Lødingen, og er glade for å være med på å belønne flinke kildesortere.

– Dette er helt klart en hyggelig del av jobben. Både organisasjoner, bedrifter og privatpersoner som er flinke til å sortere og levere inn kartongene sine kan bli belønnet for miljøinnsatsen, sier Torunn Ulriksen fra Reno-Vest.

Miljøet en vinner

- Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når folk skyller, bretter, og leverer inn kartonger, forteller Gunnar Moen som er ansvarlig for Returkartonglotteriet i Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt Norge sikrer og administrerer finansieringen av returordninger for drikkekartong. Gjenvinning av drikkekartong også er med på å senke avgiften som er lagt på drikkevareemballasje, noe som i praksis betyr at prisen blir lavere for forbrukeren. Men det aller viktigste er naturligvis å gjenvinne for miljøets skyld.

– Drikkekartonger er laget av såkalt jomfruelig fiber. Det vil si at det er første gang dette materialet er i bruk. Derfor kan fibrene i en innlevert drikkekartong ha opptil sju-åtte liv framfor seg, for eksempel som pizzakartong, sier Moen.