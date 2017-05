To hentet med helikopter

Politiet i Nordland melder like før 19.30 onsdag kveld at en bil har kjørt av veien i Kanstadbotn i Lødingen.

Klokken 20.00 opplyser operasjonsleder Tommy Bech til VOL at ambulanse og en politipatrulje fra Sortland er på stedet, og at de venter på et helikopter.

– Vi har ikke fått fullstendig oversikt, men det skal ha vært fem personer i bilen. Vi venter inn ambulansehelikopteret som skal ta seg av én av passasjerene, sier Bech.

Klokken 20.13 opplyser politiet på Twitter at helikopteret har landet, og at to av de involverte fraktes til sykehus i Harstad for videre behandling.

