- Vil spille i høyere divisjoner

Lødingen

- Senja er et veldig godt lag denne sesongen, så jeg har troen på at Senja etterhvert vil rykke opp, forteller 19-åringen.

Han sier at det hadde vært veldig morsomt å få følge laget opp en divisjon.

Skadet

Lørdag ettermiddag skal Senja spille bortekamp mot Sortland. Lillestjerna selv, som er angrepsspiller, har vært skadet med lyskestrekk siden april, og vil derfor stå over dagens kamp. Dette til tross for at han egentlig er friskmeldt.

- Det er jo straks ferie, og dermed fant vi ut at det var bedre at jeg er hundre prosent ved oppstart til høsten, forteller han.

Tidligere sortlandspiller

Lillestjerna spillte på Sortlands A-lag fra 2012 til 2013, før han flyttet til Tromsø.

- Jeg flyttet hjemmefra som 16-åring for å å på Norges Toppidrettsgymnas (NTG), noe som var utfordrende.

Samtidig som at han skulle lære seg å bli en selvstendig ungdom, startet han også å spille på TILs B-lag.

- Jeg trente og spilte med dem i to sesonger, før jeg siste sesong trente med A-laget, men spilte for B-laget, sier han.

Ikke kontrakt

Til tross for at han følte på en positiv utvikling fikk ikke 19-åringen tilbud om kontrakt med TIL i vår.

- Det var tungt der og da, men etterhvert forsto jeg hvorfor. Det er mange unggutter som får tilbud om kontrakt hos lag, men ender opp med lite spilletid, sier Lillestjerna.

Dette ønsket ikke han, og startet dermed å trene med Finnsnes.

I februar fikk han tilbud fra Senja om å spille på deres A-lag, takket ja og har kontrakt ut 2018.

Han trives godt i klubben, og sier det gikk veldig fint under de fem treningskampene har spilte i vår.

Har troen

Lillestjerna ønsker ikke å tenke for langt frem i tid, men forteller at han på lang sikt ønsker å spille på et lag som er over 3. divisjon.

- Hvordan tror du det går under dagens kamp?

- Jeg er optimist, så jeg tror vi tar med oss tre poeng hjem. Vi har fem seire på rad til nå, så jeg ser ikke noen grunn til at det skal stoppe i dag, sier han og ler.