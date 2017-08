Lastebil av veien – ingen skadd

Lødingen

Politiet fikk i formiddag melding om at et vogntog hadde kjørt av veien på E10 i Fiskfjorden. Politi og ambulanse rykket ut til ulykkesstedet.

Klokken 12.15 får VOL opplyst fra operasjonssentralen at ingen ble skadd i ulykken. VOLs fotograf på stedet opplyser at det ikke er snakk om et vogntog, men en lastebil. Utforkjøringen har skjedd på Kongsvik-siden av Fiskfjorden. Bilen var på vei i retning Lødingen, og har kjørt ut på sin side av veien.

– Fører er uskadd og bilen blir nå berget. Fører har forklart til patruljen på stedet at utforkjøringen skjedde da han tok en unnamanøver for et dyr. Han fikk hytta på vogntoget opp i en bergnabb og kjørte av veien, forteller Elisabeth Eide i Nordland politidisktrikt.