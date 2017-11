Rudi fra Lødingen er gjenvalgt som leder for Nordland FpU

– I regjering har Fremskrittspartiet (FrP) fått gjennomslag for prøveprosjekt med dyrepolti i Trøndelag og Rogland. Nå er det på tide å sørge for at det blir etablert dyrepolti i Nordland og resten av landet, mener Rudi Helmersen, fylkesformann i Nordland Fpu.