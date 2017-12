Trailer av veien ved Kanstadbotn, sjåføren slapp med skrekken

Lødingen

– Sjåføren er så godt som uskadd, han melder om litt vondt i en skulder, og eet er en liten diesel-lekkasje fra den ene tanken. Den må tømmes, opplyser operasjonsleder Geir Lervik til VOL.

Han opplyser at UP melder om at det er veldig glatt på stedet. Bergingsbil er rekvirert.

Innsatsleder Peder Solvang melder fra ulykkesstedet at det er fint føre fra Kåringen til ulykkesstedet, men glatt fra ulykkesstedet retning Sortland. Traileren kjørte i grøfta mellom Heggdalselva og kraftstasjonen.

Nødetatene rykket ut med full styrke.