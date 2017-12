To pågrepet etter innbrudd i Lødingen

Lødingen

Politiet rykket med personell fra Sortland ved 23:30-tiden. Da de kom fram til skolen, tok politiet seg inn i bygningen. Der påtraff patruljen to personer, som ble pågrepet.

Ved 01:15-tiden opplyste politiet at de to pågrepne er mindreårige. De har ikke noen forklaring på hvorfor de har vært på skolen, men har forklart at de tok seg inn gjennom et åpent vindu.

Politiet har søkt gjennom skolen sammen med rektor, og så langt er det ikke påvist at noe er fjernet.

De to pågrepne vil bli satt i kontakt med sine foreldre, opplyses det fra operasjonssentralen i Bodø.