Jarle Ragnar Meløy inn i trenerteamet til Morild

Før jul gikk Morild-trener Bjarne Kåre Torbjørnsen brått og uventet bort. Det førte til at Morild måtte finne en ny assistent til hovedtrener Arne Olav Berg. Mandag ble det kjent at den nye treneren er Jarle Ragnar Meløy.

- Jeg synes det er viktig å stille opp med tanke på at klubben kom i en vanskelig situasjon, sier Meløy til VOL.

Lang erfaring

Den ferske assistenttreneren er langt fra noen nybegynner i fotballsammenheng og har lang trenererfaring på A-lagsnivå, både for Vesterålen og Morild.

- Jeg har vært ute av trenervirksomheten en stund, men har blitt spurt flere ganger. Nå er jeg i en situasjon der jeg har bedre tid og det passet derfor å takke ja, sier han.

Satser på ungdom

Meløy er svært opptatt av å utvikle og rekruttere frem unge spillere.

- Jeg har jobbet mye med aldersbestemt fotball de siste årene og vil jobbe hardt for at de spillerne klarer å ta steget opp på A-lagsnivå, sier han.

En annen viktig faktor for at Meløy takket ja til treneroppgaven, er det hyggelige miljøet i klubben.

- Arne Olav er en svært hyggelig fyr og miljøet består av trivelige folk jeg setter pris på, sier han.

Vil vinne

Når det gjelder målsetninger og ambisjoner for sesongen, legger ikke den nytilsatte assistenttreneren skjul på at han har ambisjoner.

- Jeg er vant til å vinne og har forventninger om at vi skal vinne mange kamper og oppnå sportslig suksess i løpet av sesongen. Med det grunnlaget som er i klubben, bør vi klare det, slår Jarle Ragnar Meløy fast.

-Naturlig valg

Styreleder Trine Knudsen er fornøyd med at det ble nettopp Meløy som skal inneha assistentrollen.

- Jarle Ragnar var et naturlig valg da situasjonen ble som den ble. Han har en sønn som spiller på laget og har vært involvert på sidelinja over flere år. Det var naturlig at han ble spurt og vi er veldig fornøyd med at han takket ja, sier hun.

- Tragisk

Klubben er fortsatt sterkt preget over å ha mistet Bjarne Kåre så brått.

- Vi har som klubb mistet en ressurs som hadde et stort hjerte for Morild som klubb. Som klubb er vi fortsatt i sjokk og vi har stor medfølelse for de nærmeste pårørende, sier Knudsen.

- Vet hva det går ut på

Arne Olav Berg ser frem til å samarbeide med Meløy.

- Han har lang erfaring som trener og vet hva det går ut på, sier han til VOL.

Begge trenerne har et samstemt syn på hvilken retning klubben bør gå i årene som kommer.

- Når det gjelder system og formasjoner er det for tidlig å si hvordan vi skal spille. Men når det gjelder utvikling av spillere, hvordan bygge en klubb og ikke minst ta vare på det lokale, har vi samme synet, understreker Berg.

Morild starter oppkjøringen til årets sesong i dag, tirsdag. Første treningskamp går av stabelen mot Ballstad om knappe tre uker.