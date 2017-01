Seier for Ragni og kvinnelandslaget

Som oppkjøring til årets sesong, hvor blant annet VM-kvalik i Aserbajdsjan venter i juni, har kvinnelandslaget i volleyball i helga vært i Luxembourg for å spille i firenasjonersturneringen Novotel Cup.

Med i troppen var øksnesværing Ragni Steen Knudsen, som for tida spiller volleyball i USA for The University of Texas Rio Grande Valley.

I tillegg til vertsnasjonen og Norge, var også Albania og Liechtenstein med.

Jentene fra nord leverte nede i Europa, og etter kamper torsdag, fredag og lørdag gikk de seirende ut av hele turneringen. Norges volleyballjenter har dermed vunnet turneringen samtlige ganger de har vært med, både i 1987, 2013 og 2016.

God start

Torsdag vant de norske jentene 3-1 over Albania med settsifrene 25-19, 25-21, 17-25 og 25-23.

- Albania viste seg å være et bra lag, og lagenes spillestil sto bra til hverandre, så det ble jevne sett, men vi dro seieren i land, skriver laget på sin Facebook-side.

Fredag var det Lichtenstein som sto for tur, et svakere lag enn Norge - som også måtte gi tapt. Norge vant 3-0 (25-23, 25-17, 25-10).

Tap mot vertsnasjonen

Lørdag gikk den avgjørende kampen mot vertsnasjonen. Luxembourg vant kampen 3-2 (22-25, 13-25, 26-24, 25-16, 15-10), men med seier i to av settene sikret de norske jentene likevel sammenlagtseieren i turneringen.

- Selv om vi tapte kampen hadde vi god kontroll på turneringsseieren. Nøkkelen til førsteplassen var seieren mot Albania i første kamp, hvor vi gjorde vår klart beste kmp mot det klart beste motstanderlaget, oppsummerer laget på sin Facebook-side.