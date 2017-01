Brakk hånda i sinne. Må stå over cupfinalen

- Det er fryktelig bittert og veldig unødvendig, sier Isaksen til VOL, som opprinnelig kommer fra Øksnes.

Skaden fant sted i forbindelse med at han og noen kamerater deltok på en volleyballturnering i Lofoten dagen før nyttårsaften.

- Det var i den sjette kampen, der jeg hoppet opp for å smashe en ball. Jeg landet forkjært på ene foten og gikk i bakken. Jeg var sikker på at ankelen var brukket, forteller den unge volleyballspilleren.

Smelte hånda i parketten

Etter hvert skulle det vise seg at han var skadd, men på et helt annet sted enn det han opprinnelig trodde.

- Jeg ble så frustrert da jeg innså at jeg kanskje hadde brukket foten og mest sannsynlig ville gå glipp av cupfinalen mot Koll. Jeg dryste derfor hånda i parketten i ren frustrasjon, flere ganger, forteller han.

Isaksen dro hjem, med en viss smerte i både fot og hånd, uten at han tenkte noe mer over det. I de neste par dagene merket han at smerten stadig ble sterkere i hånda enn den var i foten.

Fikk påvist to brudd

Hos legen fikk han bekreftet at han hadde pådratt seg brudd to i hånda og må operere. Nå går han rundt med gips i påvente av operasjonen førstkommende torsdag.

Selv om 23-åringen ikke får være med på cupfinalen mot Koll i Oslo om halvannen uke, har han ikke tenkt å sitte hjemme for å se kampen på tv.

- Nei, jeg har allerede avtalt med treneren at jeg blir med nedover, sier han.

- Sterkt konkurranseinstinkt

Isaksen innrømmer at han har et voldsomt konkurranseinstinkt og at det av og til kan gå en kule varmt i intense kampsituasjoner. En ting har han likevel lært av hendelsen i Leknes.

- Dersom jeg blir sint eller frustrert i en kamp igjen, skal jeg i alle fall ikke slå hånda i parketten igjen. Det er bare dumt, slår Erlend Isaksen fast.