- Dette blir en humørbombe av en film, men den blir også et historisk tilbakeblikk på kystkulturhistorien og tungeskjærertradisjonen. Jeg ønsker at filmen formidler tungeskjærertradisjonen og trekker linjer frem til dagens unge tungeskjærere. Og så kan selvsagt folk glede seg til å bli kjent med unge tungeskjærere fra Øksnes og se en nærgående skildring av det unike miljøet, forteller Solveig Melkearaaen begeistret til VOL.

Trenger bildehjelp til ”Tungeskjærerne” Solveig Melkeraaens nye film, Tungeskjærerne, skal ha premiere i vinter. Men for at filmen skal bli helt ferdigstilt, er hun avhengig av lokal bildehjelp.

Vil formidle tradisjon

Filmskaperen er veldig glad for at hun får anledning til å vise filmen under skreifestivalen.

- Vi var der og filmet i fjor og har hatt et veldig godt samarbeid med festivalen heile veien, så det blir stas, sier hun.

Det er selvsagt ekstra spesielt for Melkeraaen at filmen vises på hjemstedet hennes, i forbindelse med et arrangement der blant annet tungeskjæring står på programmet.

- Jeg var selv tungeskjærer fra jeg var seks til jeg var 12 og har lenge hatt et sterkt ønske om å formidle denne tradisjonen. Det er også hovedårsaken til at jeg lager filmen, slår hun fast.

Vises først i Tromsø

Filmen har offisiell kinopremiere ti dager etter forpremieren, men noen får faktisk sett filmen allerede om knappe to uker. Da har den nemlig såkalt festivalpremiere under den årlige Filmfestivalen i Tromsø.

I disse dager er Melkeraan inne i den aller siste fasen at den såkalte etterproduksjonen av filmen.

- Nå jobber jeg opp mot 12 timer dagen for å komme i mål. Akkurat nå er jeg i København der jeg jobber med å gjøre ferdig lyden. Deretter skal jeg til Gøteborg for etterarbeid med bildene, sier hun.

- Håper på fulle hus

Nå håper Melkeraaen at innbyggere i både Øksnes og andre steder benytter seg av muligheten til å se Tungeskjærerne på forpremieren om en drøy måned.

- I første omgang kjører vi to forestillinger og håper på fulle hus, sier hun.

Tungeskjærerne er et samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark og blir produsert av Medieoperatørene.