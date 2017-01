- Hvem bør få næringsprisen?

Ferdigstillelse av gang- og sykkelveien fra Sørvåg til Alsvåg strekker ut i tid. Beboer i Sørvåg, Øyvind Grøteide, frykter at siste del ikke blir ferdigstilt før i 2020. – Jeg blir sint, matt og satt ut av at et slikt firkantet, ufornuftig, usedvanlig trått og tungrodd byråkratisk system, skriver Grøteide i et innlegg på VOL.