Stopper fyllingsarbeid under vinterfiske

I utgangspunktet skulle arbeidet vært ferdigstilt innen utgangen av 2016 for å unngå at det ble fylt i forbindelse med vinterfiske. Intensjonen for en slik begrunnelse var å unngå samtidskollisjoner mellom fyllingsarbeid og etablert industri.

- Da det ikke ble gitt tillatelse til oppstart fylling før medio desember måneder, så har Øksnes Havnevesen Kf besluttet å fortsette fyllingsarbeidet så lenge det er mulig inn i 2017. Dette for at planlagt utbygging til BioMar as skal kunne starte i løpet av februar/mars, sier havnesjef i Øksnes John Danielsen.



Fortsetter utover vinteren

Etter at vinterfiske er avsluttet vil fyllingsarbeidet fortsette og er beregnet avsluttet i løpet av første halvdel av 2017. Ifølge Øksnes Havnevesen er det viktig å ivaretake alle brukere som bruker veien.