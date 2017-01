Fiskeriministeren til skreifestivalen

Det har nærmest blitt tradisjon at Vesterålen skreifestival, som arrangeres under vinterfisket i Øksnes, har fått ministerbesøk. Både daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) og nåværende minister Per Sandberg (Frp) har besøkt festivalen tidligere. Per Sandberg fikk invitasjon fra ordfører Karianne Bråthen om å delta også i år, men departementet svarte i november at han ikke hadde anledning til å komme på grunn av en meget hektisk kalender.

Nå ser det ut som om Sandberg, som besøkte Vesterålen senest mandag, likevel har funnet tid til å prioritere et besøk til Norges største torskekommune under festivalen - som arrangeres mellom onsdag 15. februar og søndag 19. februar.

Det fortalte Øksnes Frps Ken-Ivan Reinholdtsen da formannskapet møttes tirsdag.

- Han kommer fredag, og skal være i Øksnes hele den helgen, sa Reinholdtsen i møtet.

Kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet, Halvard Wensel, bekrefter overfor VOL at Sandberg vil ta turen til Myre. Han opplyser at programmet for oppholdet imidlertid ikke klart enda.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Ronny Berg, tar også turen til Myre for å delta på Skreikonferansen 16. februar. Det gjør også fylkesrådsleder Tomas Norvoll og fylkesordfører Sonja A. Steen.