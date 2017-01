Sletter lån og oppfordrer til å tråkke løyper på Frøskelandsfjellet

Alsvåg IL fikk i 2011 et lån fra kommunen på 150.000 kroner i forbindelse med investering i en tråkkemaskin. Lånet var rente- og avdragsfritt i fem år. Idrettslaget har nå bedt kommunen om at lånet omgjøres til tilskudd, samt at kommunen påtar seg noen av de årlige kostnadene for preparering av skiløyper og vedlikehold av tråkkemaskinen. De viser til at flere av nabokommunene har bidratt til tråkkemaskiner og preparering av skiløyper.

Et enstemmig formannskap vedtok tirsdag at lånet slettes. I vedtaket la de også ved ei sterk oppfordring om at idrettslaget jobber videre med planer om å bidra til at det blir tråkket løyper på Frøskelandsfjellet.

Oppfordring, ikke krav

Forslaget om oppfordringen kom fra ØTLs Geir Rognan.

– Jeg vil gjerne at vi gjør lånet om til tilskudd under forutsetning av at Alsvåg IL tar på seg et ansvar for løypetråkking inne på Frøskelandsfjellet, hvor forholdene ofte er de beste for å gå på ski, sa Rognan i møtet.

Han fikk støtte fra de andre representantene, som etter hvert gikk bort fra at man skulle stille krav – men heller komme med en oppfordring.

– Løypene kjøres på dugnad og frivillig basis, og da er jeg usikker på om vi burde pålegge dem å kjøre løyper på Frøskelandsfjellet. Bør vi ikke heller oppfordre til det? spurte ordfører Karianne Bråthen (Ap).

Eget løypetilskudd

Kommunen bevilger hvert år penger til lag og foreninger. Alsvåg IL fikk i 2016 15.000 kroner. KrFs Tore Christiansen stilte spørsmål ved om løypekjøring burde vurderes som et eget tilskuddsgrunnlag.

– Kanskje burde vi vurdere om vi spesifikt gir tilskudd til løypekjøring. Dette er et arbeid som gjøres mer for bygda enn det gjøres for idrettslaget, sa Christiansen.

Samtlige representanter stemte for at lånet på 150.000 kroner, som i 2011 ble belastet Kraftutbyttefondet, slettes – med en oppfordring om at Alsvåg IL bidrar til å få tråkket løyper på Frøskelandsfjellet.