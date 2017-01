– 2017 blir en balansegang på ei stram økonomisk line

– Vi balanserer på ei stram line i kommuneøkonomien nå. Jeg føler på mange måter vi drifter til beinet. Heldigvis har vi dyktige folk i kommunen som står på for å holde budsjettene, sier Bråthen.

Jobben i 2017 blir å finne måter å jobbe bedre med budsjett og økonomi, mener ordføreren.

– Vi jobber nå med prosjekter som skal føre til at vi på sikt blir bedre og å jobbe med disse prosessene. Der legger vi grunnsteinene nå og jeg mener det er en viktig jobb for fremtida.

Når hun ser tilbake på året som er gått, drar hun frem flere saker som har markert seg i året som gikk.

– Cermaq preget jo mye av året. Vi fikk beskjeden om at de legger ned i Alsvåg fra 2018. Vi jobber nå intensivt med å finne gode alternativer og skape nye arbeidsplasser i kommunen.

I tillegg til Cermaq mener Bråthen at jobben med veien over Frøskelandsfjellet har vært viktig. I forlengelse av den Hålogalandsveien.

­­­– Jobben med Frøskelandsfjellet fortsetter i 2017 og nå er vi inne i sluttfasen med jobben mot Hålogalandsveien. Den er viktig for hele Vesterålen og har mye å gjøre med næringslivet i hele regionen. Det er viktig at vi får den i havn og at oppstarten blir så raskt som mulig.

Åpningen av nye Myre Havn, ser Bråten på som et av de største høydepunkta i 2016.

– Det er ei kjempegladsak. Det tok si tid å få overtakelsen av Kartneset i havn, men nå er vi der vi skal være. Havna blir enormt viktig for næringsutviklingen i Øksnes i årene som kommer, sier Bråthen.

En viktig del av utformingen av fremtida i kommunen er også opprettelsen av VG2 Fiske og fangst.

– Dette var noe vi vil få på plass og det fikk vi. Vi er en kommune med stadig flere unge fiskere og jeg mener denne linja vil være med å forme morgendagens grundere i Øksnes. Det pågår nå samtaler med videregående skoler i Sortland og Vestgvågøy for å få dette til.

Til tross for tøffe tak i økonomien, ser Bråtehen positivt på 2017 og fortsettelsen.

– Øksnes har positiv vekst og den skal vi jobbe med å holde trykket oppe på. Jeg gleder meg til fortsettelsen og er trygg på at vi kommer til å få til mye av det vi vil i tida som kommer, sier hun.