– Vi krysser fingrene for litt nysnø frem mot helga

Nå begynner det for alvor å bli fart på vinteridretten i Vesterålen. SFK Ajaks har hatt sin første cup, onsdagsrennene er i gang på Melbu og Sortland, og skitrekket i Ånstadblåheia har torsdag sin første åpningsdag for sesongen.

Førstkommende søndag er det også klart for årets første kretsrenn i langrenn. Det skjer i lysløypa i Alsvåg, med Alsvåg IL som arrangør.

– Dårlige værforhold og lite snø har gjort at dette blir sesongåpninga for denne regionen. Vi har ikke mer sny i løypene enn vi må ha, men vi har nå fått jobba med de snyfillene som har kommet, så vi skal klare å arrangere renn til helga, sier rennleder Tommy Nordeng i en pressemelding til VOL.

Start- og målområdet vil være ved bommen på Nyjord. Utdeling av startnumre og premieutdeling skjer på skolen, opplyser Nordeng.

– Vi håper at særlig mange unger vil delta på rennet. Nå krysser vi fingrene for at vi kan få noen centimeter nysny fram mot helga, så skal nok dette gå bra, sier Nordeng i pressemeldingen.