Setter opp ekstraforestilling av Tungeskjærerne

Nå settes det altså opp en ekstraforestilling

- Tungeskjærerne, sammen med Hearstone, var to av filmene som ble først utsolgt, sier festivalsjef Martha Otte til iTromsø.

Filmen har offisiell premiere i slutten av februar. Før den tid har den forpremiere under Skreifestival i Øksnes. Også der er første forestilling utsolgt, noe som har ført til at det settes opp en forestilling til.

- Dette blir en humørbombe av en film, men den blir også et historisk tilbakeblikk på kystkulturhistorien og tungeskjærertradisjonen. Jeg ønsker at filmen formidler tungeskjærertradisjonen og trekker linjer frem til dagens unge tungeskjærere. Og så kan selvsagt folk glede seg til å bli kjent med unge tungeskjærere fra Øksnes og se en nærgående skildring av det unike miljøet, uttalte Solveig Melkeraaen til VOL for knappe to uker siden.

Tungeskjærerne er et samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark og blir produsert av Medieoperatørene.