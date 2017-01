50 på startstreken i Alsvågrennet

Det hersket spenning i forkant av søndagens kretsrenn i Alsvåg om det skulle være snø nok i løypene til å gjennomføre, og det ble sendt ut advarsel til klubbene om at teknikken kunne bli endret fra klassisk til fri, om ikke værgudene spilte på lag. Det gjorde de imidlertid. De hadde sågar litt ekstra nysnø å drysse over lysløypa i Alsvåg, slik at det hele gikk som planlagt, i strålende vintervær.

Rundt 50 skiløpere fra hele regionen tok turen til Alsvåg for å delta i det aller første kretsrennet for vinteren i Vesterålen. Løpere fra åtte år og oppover konkurrert i distansene 1 kilometer klassisk, 2, 3, 5 og 10 kilomter klassisk for de eldste.

Mens Julie Bokalrud Fredly fra Lofoten, Julie Arntsen i Sortland og Omegn Skiklubb og Viktoria Joakimsen i Stålbrott sto på øverst på pallen i klassene jenter 13, 14 og 15 - var det Adrian Pareli fra Sortland, Johan Lien Nordeng på hjemmebane for Alsvåg og Andreas Markussen fra Melbo IL som toppet de samme klassene på guttesida.

- Løperne fikk gå i trikkeskinne-løyper der Blå Ekstra ga spikerfeste. Løypemannskapet hadde jobba mange timer dugnad med å måke og preppe på de mest utsatte plassene, så vi fikk ingen meldinger om at noen fikk riper i skiene, oppsummerer rennleder Tommy Nordeng overfor VOL.

