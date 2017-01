Kan bli byggestart i slutten av februar

Siden rådhuset på Myre ble oppført, har brannkorpset i kommunen holdt til i trange og uegnede lokaler i kjelleren. I en årrekke har brannmannskapene varslet om uholdbare arbeidsforhold, og fått lovnader om ny stasjon.

For et par år siden kom omsider vedtaket fra politikerne. Prosessen har siden den gang tatt tid, men nå nærmer det seg byggestart.

Prosjektering er ferdig, reguleringsplan for området er godkjent, rammetillatelsen likeså - og fredag går anbudsfristen på bygging av stasjonen ut.

Kan gå i gang i februar

Hvis byggekostnadene da lander innenfor rammen på 13 millioner kroner, som er avsatt til prosjektet i økonomiplan og investeringsbudsjett, kan bygginga starte ganske snart.

– Tomta er klar. Hvis kostnadene er innenfor ramma vi har, håper vi fra vår side at entreprenøren kan gå i gang med bygginga i slutten av februar, sier prosjektleder i Øksnes kommune, Bengt Stian Nilsen. Han understreker at de skal i kontraktsforhandlinger, og at oppstarten også vil avhenge når anbudsvinneren har anledning til å gå i gang.

Overstiges kostnadsramma må brannstasjonen opp til politisk behandling igjen, og det kan fort ta noen ekstra måneder.

God plass i ny stasjon

Den nye brannstasjonen blir liggende rett nord for Havneparken i Myre havn. Reguleringsendringa som er gjort i området omfatter deler av parken, men selve brannstasjonen vil ikke berøre parkområdet. Det pågår likevel en prosess for å få flyttet parken, som etter mye utbygging de siste årene, blir liggende midt i et industriområde.

Brannstasjonen blir på totalt 579 kvadratmeter, delvis over to plan, med kontoravdeling, personalrom og møterom, garderobeanlegg, heis og garasje for kjøretøy.

– Brannkorpset har i dag fem biler, men vi har i den nye stasjonen tatt høyde for at det på sikt kan bli aktuelt å gå til anskaffelse av tankvogn eller lift. Det er også avsatt plass til vask av kjøretøy, og til såkalte skitne og rene soner og et lite verksted, forteller Nilsen.

Kommunen ser for seg en byggetid på ni-ti måneder, om alt går som det skal.

– Det har tatt lang tid å få på plass ny stasjon, og brannkorpset har vært veldig tålmodig. Nå nærmer vi oss imidlertid målet, og vi håper at vi skal bli ferdig i løpet av året, sier Nilsen.