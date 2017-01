– Det er tydelig at personen har blitt skremt og forsvunnet raskt

VOL fortalte onsdag om en hesteeier i Sortland som fant en fremmed mann i stallen sin. Mannen stakk fra stedet, men funn i stallen, gjorde at kvinnen fikk sterk mistanke om at den uvedkommede hadde forgrepet seg på hestene.

Forsøkte å stenge hesteovergriperen inne: - Han sa han var der for å «kose» med hestene - Vi har vært i sjokk i hele dag, og sov ikke i natt, sier kvinnen som tirsdag ettermiddag meldte til politiet at noen kan ha forgrepet seg på hestene hennes.

Nå har en hesteeier i Øksnes mistanke om at mannen også har vært i hans stall.

– Jeg har klare observasjoner på at det var en fremmed person i stallen min natt til onsdag. Utenfor fant jeg mistenkelige spor som viste at en person har vært på ferde i løpet av natten. Det var spor i snøen, i tillegg har personen glemt igjen et tau i stallen som jeg aldri har sett før. Vedkommende har nok blitt skremt og forsvunnet raskt, eller så hadde han neppe lagt igjen tauet, sier hesteeieren til VOL.

– Tilleggsopplysninger

Stalleieren har ikke anmeldt forholdet til politiet, men har vært i kontakt med dem og fortalt hva han har opplevd.

– Jeg regner med at politiet bruker informasjonen som tilleggsopplysninger i den videre etterforskningen, sier han.

Når VOL tar kontakt med politiet på Sortland torsdag morgen, meldes det at det foreløpig ikke er flere mistenkte i saken.

– Per nå har vi ikke det, forteller Geir Bendiksen ved Sortland lensmannskontor.

– Tar saken alvorlig

Han understreker at politiet tar saken svært alvorlig og gjør hva de kan for å komme til bunns i den.

– Vi foretar undersøkelser for å se om vi kan hente inn nye spor i saken. Vi har satt inn nødvendige ressurser for å finne ut hvem som står bak overgrepene. For oss er det sentralt å få svar på hvorfor han tok seg inn i stallen og hva han ville der, forklarer Bendiksen.

En veterinær undersøkte hesten etter overgrepet og skal skrive rapport basert på funnene. Ifølge Bendiksen vil politiet vil bruke opplysningene i det videre arbeidet.

– Bra at politiet er på saken

Stalleieren i Øksnes ønsker ikke å trekke konklusjoner i forbindelse med funnene i stallen hans. Men han mener det er viktig å informere om at det kan ha forekommet flere overgrep.

– Personlig synes jeg det er rart at en som er tatt på fersken i Sortland bare noen timer etter drar til Øksnes og angivelig gjør det samme der. Det er veldig bra at politiet er på saken. Slike situasjoner skaper utrygghet og blir litt som et innbrudd i eget hus, der man oppdager fremmede som ikke har der noe å gjøre. Det er ubehagelig, slår hesteeieren fast.